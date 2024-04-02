1 oy seçim kazandırdı

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Aksu’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kıran kırana yarış yaşandı. Mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP’li Mehmet Çetin arasında son zarfa kadar süren çekişmede, 1 oy galibi belirledi. Resmi olmayan sonuçlara göre geçerli 1206 oydan 516’sını alan Veli Kahraman yeniden seçilirken, rakibi Mehmet Çetin ise 515 oyda kaldı. MHP adayının 137 oy aldığı seçimde, diğer adayların oy toplamı ise 38 oldu. Kahraman, “Sayım tamamlanınca 1 fazla oy çıktı. 1-2 yerde itiraz olduğunu duydum. Başka da bir sorun yok” dedi.

CHP’li Çetin ise “Aksu’da toplam 9 sandık var. Tümüne itiraz ediyoruz” açıklamasında bulundu.