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1 ölü, 121 işyeri, 25 konut ve 125 dönüm arazide hasar: Trabzon’da selin bilançosu ağır

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#Trabzon#Sel#Hasar
1 ölü, 121 işyeri, 25 konut ve 125 dönüm arazide hasar: Trabzon’da selin bilançosu ağır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Trabzon’un Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde etkili olan sağanakta, altyapı ve enerji nakil hatları zarar görmüş, işitme engelli 1 kişi yaşamını yitirmişti. Birçok vatandaşın mahsur kalarak kurtarıldığı selin ardından hasar tespit çalışmaları kısmen tamamlandı. Sel temizliğinin sürdüğü ilçelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında; 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araç ile 125 dönüm tarım arazisinde hasar olduğu tespit edildi.

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Kentte 20 Eylül’de etkili olan sağanak Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ndeki hastalar tahliye edildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı. Sağanağın etkili olduğu Sürmene’de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir’in (65), cesedine önceki gün akşam saatlerinde, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta denizin 1 mil açığında ulaşıldı.

Trabzon Valiliği’nin açıklamasında 21 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği belirtilerek “8 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Araklı ve Sürmene’de 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 125 dönüm tarım arazisi zarar görmüş tarımsal ürün zararları için net bir veriye ulaşılamamıştır” denildi.      

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#Trabzon#Sel#Hasar

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