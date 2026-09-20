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1 öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti: Kahramanmaraş'taki okul binası için yeni karar

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#Okul Saldırısı#Kahramanmaraş#Ayser Çalık Ortaokulu
1 öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti: Kahramanmaraştaki okul binası için yeni karar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 10:50

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin gündemine oturan bu korkunç olayın yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu ile ilgili yeni karar alındı. Okul binası Valilik kararıyla Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak hizmet vereceği bildirildi.

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, 15 Nisan’da, Ayser Çalık Ortaokulu’nda, İsa Aras Mersinli'nin (14) babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56), öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazıcı (12) ile Zeynep Kılıç (11) yaşamını yitirirken, 15 öğrenci de yaralandı.

1 öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti: Kahramanmaraştaki okul binası için yeni karar

Saldırının ardından öğrencilerin psikolojik durumu ve velilerin talebi üzerine Kahramanmaraş Valiliği, okulu geçici olarak kapatırken, öğrencilerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda eğitime devam etmesine karar verdi.

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1 öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti: Kahramanmaraştaki okul binası için yeni karar

VALİLİK KARARI

Saldırı nedeniyle birçok velinin çocuklarını göndermek istemediği okul binası, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da açılmazken, okulla ilgili yaşanan belirsizlik sona erdi. Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan kararla 15 derslikli Ayser Çalık Ortaokulu, bundan sonra Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. Karar öncesi okulu yaptıran Çalık ailesiyle de görüşüldüğü ve okul olarak yaptırdıkları binanın milli eğitim olarak kullanılması noktasında ailenin rızasının da alındığı belirtildi.

1 öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti: Kahramanmaraştaki okul binası için yeni karar

YENİ OKUL YAPILACAK

Şu anda bir anaokulunda hizmet veren Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde taşınma hazırlıkları başlarken, Ayser Çalık Ortaokulu’nun yerine de aynı bölgede yeni bir okul yapılacak. Yeni okulun isminin Ayser Çalık olup olmayacağının henüz netleşmediği öğrenildi.

1 öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti: Kahramanmaraştaki okul binası için yeni karar

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#Okul Saldırısı#Kahramanmaraş#Ayser Çalık Ortaokulu

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