1 Ocak kargolar çalışıyor mu? Yılbaşı yasağında kargolar dağıtım yapabilecek mi?

1 Ocak'ta kargolar çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya başladı. Siparişlerinin hafta sonu gelip gelmeyeceği hususunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, detayları internetten araştırıyor. Peki, kargolar hafta sonu çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Böylece sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek.

Son dönemlerde bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları dolayısıyla pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla sipariş verilen platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda özel günlerde ve hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici olmaktadır.