1 numara sensin Yusuf

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Milli takımımızı finalde yenerek altın madalya kazanan Damir Mikec ise ülkesi Sırbistan’da bile Yusuf Dikeç’in kendisinden daha popüler olduğunu belirtip şaşkınlığını dile getirdi. Finalde yenildiği rakibi aynı zamanda uzun yıllardır dostu olan Sırp atıcı Damir Mikec, Yusuf Dikeç’e esprili bir mesaj attı. Mikec, mesajında “Altın madalyayı ben mi aldım, sen mi? Benim ülkemde bile sen bir numarasın” ifadelerini kullandı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.