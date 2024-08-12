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1 numara sensin Yusuf

Güncelleme Tarihi:

#Olimpiyat Oyunları#Yusuf Dikeç#Fenomen
1 numara sensin Yusuf
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabancada partneri Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, atışlar sırasındaki duruşu nedeniyle dünyada fenomen oldu.

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Milli takımımızı finalde yenerek altın madalya kazanan Damir Mikec ise ülkesi Sırbistan’da bile Yusuf Dikeç’in kendisinden daha popüler olduğunu belirtip şaşkınlığını dile getirdi. Finalde yenildiği rakibi aynı zamanda uzun yıllardır dostu olan Sırp atıcı Damir Mikec, Yusuf  Dikeç’e esprili bir mesaj attı. Mikec, mesajında “Altın madalyayı ben mi aldım, sen mi? Benim ülkemde bile sen bir numarasın” ifadelerini kullandı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

 

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#Olimpiyat Oyunları#Yusuf Dikeç#Fenomen

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