Şans Topu canlı çekilişi sonuçları ve şanslı rakamlar açıklandı - 1 Nisan 2020 981. hafta Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Her hafta çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Günler öncesinden kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla, MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzeriden öğrenilecek haftanın ikramiye kazandıran numaralarını araştırmaya başladı. İşte, 981. hafta Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta ikramiye kazandıran numaralar...

1 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 1 Nisan tarihli çekiliş sonuçları noter huzurunda saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen kuranın ardından belli oldu. 1 Nisan Şans Topu çekilişinde şu numaralar çıktı;

ŞANS TOPU CANLI SONUÇ SORGULAMA

Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 1 Nisan 2020 tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 980. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 766 bin 212 lira 95'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 346 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 172 kişi 539 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 180 kiş 53 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 116 kişi 27 lira 70'er kuruş, 3 bilen 64 bin 322 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 789 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 160 bin 662 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Gemlik ve İstanbul'un Tuzla ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.