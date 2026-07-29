1 milyon varil petrol hedefi

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle dün Ankara’ya geldi. Erdoğan, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Sayın Başbakan ile İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Tabii yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Komşumuz da maalesef bu savaş ve istikrasızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak’ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmayız. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız. Öte yandan, Irak’ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesi’nin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.

TARİHİ ADIM

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İşbirliğimizin bir diğer önemli başlığı enerjidir. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün (27 Temmuz) itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalanmasıdır. BP’nin operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri ‘ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.

SUYUN KULLANIMI

İklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak’a geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan’ın heyetindeki bakanların işinsanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Irak’ın beşeri zenginliğinin vazgeçilmez bir parçası olan ve aramızdaki kardeşliğin en sağlam dayanağını teşkil eden Irak Türkmenlerine, Zeydi kardeşimin de hassasiyetle yaklaştığını görüyoruz. Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Selman Ağa kardeşimize yer vermesini özellikle anlamı buluyorum.” Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’tan Türkiye’ye günde 1 milyon varil petrol transfer edileceğini de duyurdu. Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi’yi işaret ederek, “Günde 1 milyon varil petrol verebiliriz diyor. Başka yere muhtaç olmayın diyor. Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok, komşumuz var. İnşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız” dedi.

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Irak Başbakanı Zeydi “Özellikle Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalışı yoruz. Aslında coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. Üçüncü nehri de istiyoruz. Artık bu nehir, ekonomi nehri olsun, bu da tabii Kalkınma Yolu’dur” dedi

KERKÜK’TE BÜYÜK ORTAKLIK

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited’in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen törende imzaları, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tören sonrasında yaptığı açıklamada “Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrolleri’ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi” dedi. 2026’nın başından itibaren Türkiye Petrollerini büyütme, dünyadaki farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, “Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük’teki sahalara ortak oldu. ConocoPhillips, BP ve Türkiye Petrollerinin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek, oradaki üretimi artırmak için birlikte çalışacak” diye konuştu.

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ANLAŞMALAR İMZALANDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi’nin huzurunda, iki ülke arasında anlaşmalar da imzalandı. Bu kapsamda, ‘Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası’, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı. ‘Gençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptı’na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı. ‘Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’na ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Maliye Bakanı Falih Sari tarafından imza atıldı. Ayrıca, ‘Fişhabur-Ovaköy Sınır Kapısı Üzerinden Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Mutabakat Zartı’ ile ‘Doğal Kaynaklar Karşılığında Irak Cumhuriyeti İçerisinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Çerçeve Mutabakatı Zaptı’ da imzaladı.

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NERELERİ KAPSIYOR

Proje; Irak’ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük’teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor. Yatırım, TPAO’nun üretim portföyünü büyütmenin yanı sıra teknik gücünü, operasyonel tecrübesini ve uluslararası ortaklık geliştirme kabiliyetini dünyanın önde gelen hidrokarbon bölgelerinden biri olan Kerkük’e taşıyacak.