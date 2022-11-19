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1 milyon TL'lik hırsızlık: Emlak ofisine götürüp çaldılar

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#Hırsızlık#Mersin#Ev
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 12:37

Mersin'in Erdemli ilçesinde ev almak isteyen A.K.’nin ikna edilip götürüldüğü emlak ofisinin önündeki aracında bulunan 1 milyon TL çalındı. Emlak ofisinde çalışanlar ile bağlantılı oldukları şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi ise serbest kaldı.

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Mersin'de yaşayan A.K., Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde ev almak için Erdemli ilçesinde bir banka şubesinden 1 milyon 700 bin TL kredi çekti. A.K., ev almak için anlaştığı emlakçıyla notere gidecekken, çeşitli bahanelerle emlak ofisine gitmeye ikna edildi. Parasının 700 bin TL'lik kısmını yanına alan A.K., geri kalan 1 milyon TL'yi aracında bıraktı. Araçtaki para, yüzü maskeli kişi tarafından çalındı.

ARACIN KİLİDİNİ AÇMIŞ

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Civardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, emlak çalışanları A.C. ve G.S.'nin hırsızlık şüphelileriyle irtibatlı olduğunu ve A.C.'nin hırsızlığın gerçekleştiği aracın kapı kilitlerini uzaktan kumandayla açtığını tespit etti. Ekipler, hırsızlığı yapan E.D.B.'nin, kendisini geldikleri araçta bekleyen B.M. ve A.C.C. ile olay yerinden kaçtığını da belirledi.

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1 milyon TLlik hırsızlık: Emlak ofisine götürüp çaldılar

YAKALANDILAR

Daha sonra, çaldıkları parayı ormana taksiyle gelen A.M.'ye veren 3 şüpheli, farklı bir taksiyle kaçtı. A.M.'nin, eşi D.M. ile birlikte paraları altına çevirdiği tespit edildi. hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler B.M., D.M., E.D.B., İ.K., A.C. ve G.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan kayıp paranın bir kısmı A.K.'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden B.M., E.D.B., İ.K., A.C. ve G.S. tutuklandı, D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polisin, A.M.’yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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#Hırsızlık#Mersin#Ev

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