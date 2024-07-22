1 milyon öğrenci bugün ‘liseli’ oluyor

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Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 adayın 992 bin 906’sı sınava katılmış, 352’si 500 tam puan alarak şampiyon unvanı elde etmişti. 2 Haziran’da düzenlenen LGS merkezi sınavının sonuçları 28 Haziran’da açıklanmıştı. Aynı gün ise 17 Temmuz’a kadar süren tercih dönemi başlamıştı. LGS Yerleştirme Kılavuzu’na göre Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi. Buna göre öğrencilerin yüzde 83.85’i yerel, yüzde 16.15’i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda ‘29 Temmuz ve 5 Ağustos’ tarihlerinde ilan edilecek.