1 milyon kişi izledi

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerinde kalırken Fransa Ulusal Orkestrası, karantina günlerine müzikle renk kattı. Sanatçılar, internet üzerinden bir araya gelerek Ravel’in İspanyol dansı olan Bolero’yu çaldı. Çalınan enstrümanlar, daha sonra montajda birleştirilerek bir bütün haline getirildi.



51 enstrümanla performans sergileyen sanatçılar, evlerinde kendi cep telefonlarıyla çekilen görüntülerini seyircilerle paylaştı. Projeden sorumlu Radio France video editörü Dimitri Scapolan, “Birlikte çalmayan enstrümanların sesini senkronize etmeyi asla hayal edemezdim. Tek yapmam gereken seviyeleri biraz ayarlamak ve biraz tınlama eklemekti. Bu bir zevkti” diye konuştu.



Dünyanın en tanınmış klasik müzik parçalarından biri olan Bolero’nun bu sıra dışı yorumu, Şef Didier Benetti tarafından farklı bir versiyona dönüştürüldü. Orijinal eser yaklaşık 15 dakika uzunluğunda. Sanatçıların kendilerini tek tek tanıtmalarıyla başlayan video, YouTube’a yüklendiği 29 Mart’tan bu yana bir milyondan fazla görüntüleme aldı.



‘BULUT’TA TOPLANDIK



Kemancı David Riviere, “Bu sanal bir birleşme, ‘Bulut’ üzerinde toplandık” derken, Radio France’a konuşan müzik direktörü Michel Orier, karantinaya işaret ederek, “Çalışmamak korkunç. Ancak bu hareketli video ile halka ‘Hala sizin için oradayız’ demek istedik” yorumunda bulundu.