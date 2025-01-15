1 milyon kadın ‘KADES’e sığındı

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İçişleri Bakanlığı’nın proje sahibi olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile, akıllı telefonlarda konum özelliği açılarak tek bir tuşla ihbarda bulunulabiliyor. KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbarlara 112 ve devriye ekipler tarafından kısa sürede cevap veriliyor.

Asayiş Daire Başkanlığı Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Vesile Kaplan, 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen KADES uygulamasını bugüne kadar yaklaşık olarak 7 milyon 830 bin kadının cep telefonuna indirdiğini söyleyerek şu bilgileri verdi:

920 BİN İHBAR GERÇEK ÇIKTI

“Bugüne kadar 1 milyon 480 bin kadın ihbarda bulunmuştur. Yapılan ihbarlardan 920 bin tanesinin asıllı ihbar olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarda bulunmayalım. O anda gerçekten ihtiyacı olabilecek bir şiddet mağdurunun kolluk kuvvetlerinden yardım alabilmelerini engellememiş oluruz. ‘Benim bu uygulamaya ihtiyacım yok’ diye uygulamayı indirmeyen vatandaşlarımız olabiliyor. Bazen şiddet hiç beklemediğimiz bir anda, beklemediğimiz birinden gelebiliyor. O yüzden lütfen tüm kadın vatandaşlarımız telefonlarına KADES uygulamasını indirsinler”.

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İŞİTME ENGELLİLER İÇİN ‘BUTON’

- Kaplan, KADES uygulamasının 11 dile çeviri yapılarak kullanıma sunulduğunu, ihtiyaç olması halinde de güncelleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kaplan, işitme engelli bireylere daha etkin hizmet sunmak amacıyla uygulamada güncelleme yapıldığını söyleyerek, “İşitme engellilerin uygulamayı daha etkin ve verimli kullanabilmesi amacıyla uygulamaya kayıt aşamasında bir buton eklendi. İşitme engelliler bu butonu seçtiklerinde hem ihbarı alan hem de ihbara intikal edecek kolluk görevlileri bunu bilerek gidiyorlar. Ve daha etkin bir sonuç alınabiliyor” diye konuştu.