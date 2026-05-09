1 milyon hap ele geçirildi… Zehir tacirlerine büyük darbe

#Zehir Tacirleri#Uyuşturucu Üretimi#Emniyet Operasyonları
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 07:00

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, Bayrampaşa ve Güngören’de iki ayrı adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İşyeri görünümlü iki ayrı depo ve bir araca dün gece baskın yapan emniyet ekipleri, 5 makinede 1 milyon uyuşturucu hap üreten 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 200 milyon TL değerinde yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap, 150 kilogram katkı maddesi, 600 bin adet basıma hazır boş kapsül ve 5 adet uyuşturucu üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, madde bağımlılığıyla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Sorumluluk bilincini güçlendiren, sosyal ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalarla hükümlüleri yeniden topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkânlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

