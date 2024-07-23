×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

1 milyon Euro'yu böyle çaldı! İstanbul'daki hırsızlık kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Soygun
1 milyon Euroyu böyle çaldı İstanbuldaki hırsızlık kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 12:38

Fatih’te çalıştığı emlakçıya ait 1 milyon Euro’yu çaldıktan sonra döviz bürosuna götürerek dolara çeviren Mehmet E.Ç. (50) düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin döviz bürosunda parayı bozdurduğu ve ardından çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Fatih'te emlakçılık yapan B.B.(64) polise başvurarak yanında çalışan bir kişiye döviz bürosunda dolara çevirmesi için 1 milyon Euro verdiğini, ancak çalışanın parayı alarak ortadan kaybolduğunu söyledi.

1 milyon Euroyu böyle çaldı İstanbuldaki hırsızlık kamerada

Şikayet üzerine polis tarafından başlatılan soruşturmada şüpheli Mehmet E.Ç.’nin olayın ardından paralarla birlikte Iğdır’a gittiği tespit edildi. Polis yaptığı incelemede şüphelinin döviz bürosunda parayı dolara çevirdiği anların güvenlik kamerasına ulaştı. Başka bir güvenlik kamera görüntüsünde ise şüphelinin para dolu çantayla bir taksiye bindiği, ardından yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

1 milyon Euroyu böyle çaldı İstanbuldaki hırsızlık kamerada

Haberin Devamı

"İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN YAPTIM"

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet E.Ç.’nin 19 Temmuz 2024 tarihinde Iğdır’dan uçakla İstanbul’a geleceği bilgisine ulaşıldı.

1 milyon Euroyu böyle çaldı İstanbuldaki hırsızlık kamerada

İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin sorgusunda hırsızlığı ihtiyacı olduğu için yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 milyon Euroyu böyle çaldı İstanbuldaki hırsızlık kamerada

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fatih#Soygun

BAKMADAN GEÇME!