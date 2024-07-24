1 milyon Euro ile havalimanında yakalandı

Haberin Devamı

Şikâyet üzerine polis tarafından başlatılan soruşturmada şüpheli Mehmet E.Ç.’nin olayın ardından paralarla birlikte Iğdır’a gittiği tespit edildi. Polis yaptığı incelemede şüphelinin döviz bürosunda parayı dolara çevirdiği anların güvenlik kamerasına ulaştı. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet E.Ç.’nin 19 Temmuz 2024 tarihinde Iğdır’dan uçakla İstanbul’a geleceği bilgisine ulaşıldı. İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan şüphelinin sorgusunda hırsızlığı ihtiyacı olduğu için yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.