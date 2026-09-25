1 milyon dolarlık vurgun! Çalıştıkları 5 yıldızlı oteli soyup butik otel almışlar... Paraları çaldıkları anlar kamerada

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Fatih'teki 5 yıldızlı otelin sahibi Ö.Ş., çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada yaklaşık 1 milyon dolarlık hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı.

PARALARI ÇALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, resepsiyonda bulunan çalışanların müşterilerden aldıkları nakit paraları ceplerine koyduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine derinleştirilen soruşturmada, hırsızlığın organize şekilde yapıldığı tespit edildi.

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YÜZDE 85 DOLULUĞA RAĞMEN OTEL ZARAR ETMİŞ

Otelin 2 yıldır yüzde 85 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen zarar ettiğini belirleyen polis ekipleri, 21 Eylül'de operasyon düzenledi. Operasyonda otelin kadın genel müdürü Sidar Y. (45), muhasebe müdürü Selman M.K. (47) ile resepsiyon, belboy ve muhasebe bölümlerinde çalışan E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri, restoran bölümünden elde edilen gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ve odalarını beğenmeyerek daha büyük odalara geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin son 2 yılda yaklaşık 1 milyon doları çaldıkları tespit edildi.

ÇALDIKLARI PARALARLA OTEL ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

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Çalışmaların devamında ise otelin genel müdürü Sidar Y. ile muhasebe müdürü Selman M.K.'nın çaldıkları paralarla Fatih'te 20 odalı bir otelin işletmesini aldıkları ve çalıştırdıkları ortaya çıkarıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar Y., Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.