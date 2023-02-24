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1 milyon depremzede göç etti

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#Deprem#AFAD#Göç
1 milyon depremzede göç etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 07:00

Depremin vurduğu illerden yaklaşık 1 milyon kişi ya AFAD’ın koordinesinde ya da kendi imkânlarıyla başka yerlere göç etti. Umutları bir an önce geri dönmek...

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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeden göç devam ediyor. AFAD koordinesinde hava, kara, deniz ve demiryoluyla yapılan tahliye çalışmalarında 474 bin 520, kendi imkânlarıyla ayrılarak yol masrafı alan 105 bin 683 ve kayıt dışı gidenlerle deprem bölgesinden 1 milyonun üzerinde göç oldu.

1 milyon depremzede göç etti

göç edenlerin sayısı Türkiye’nin 57 ilinin nüfusundan fazla.

‘GERİ DÖNECEĞİZ’

1 milyon depremzede göç etti

Hatay’da yaşanan depremlerin ardından sokakta kalan vatandaşlar, askerlerin kontrolünde kurtarabildikleri eşyaları ile şehri terk etmeye başladı.

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Hatay’daki AFAD koordinesindeki tahliye merkezine gelerek Türkiye’nin farklı illerine gitmek için kayıt yaptıran depremzedeler, şehirlerine geri döneceklerini söylediler.

1 milyon depremzede göç etti

Konuştuğumuz depremzedeler, “deprem ve ardından bitmeyen artçı sarsıntılar psikolojimizi bozdu. Ayrıca barınma sorunu yaşıyoruz, kalacak veya gidecek yerimiz yok. Barınma sorunu çüzüldüğünde şehrimize döneceğiz, geçici göçüyoruz. Memleketimizi, toprağımızı bırakıp gitmeyiz” dediler.

1 milyon depremzede göç etti

Tahliye merkezindeki yoğunluk dikkat çekerken, depremzedelerin çoğunun akrabalarının bulunduğu illere gitmeyi tercih ettiği görüldü.

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#Deprem#AFAD#Göç

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