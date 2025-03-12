1 milyon 458 bin dosyaya seri ve basit yargılama

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3 AYDA KARAR ÇIKIYOR

Klasik muhakemede ortalama 2 yıl sürebilecek davalar, basit yargılamada duruşmasız üç ayda, seri muhakeme usulü ile çok kısa sürelerde çözüme kavuşturuluyor. Seri muhakeme kapsamında 2020’de 57 bin 666, 2021 yılında 78 bin 912, 2022 yılında 92 bin 184, 2023 yılında 99 bin 433, 2024 yılında 117 bin 927, 2025 yılının başından bugüne kadar 26 bin 61 suça ilişkin dosyada seri muhakeme usulü uygulanarak karar verildi. Böylece 5 yılda toplam 472 bin 183 suça ilişkin dosya seri muhakeme usulü uygulanarak karara bağlandı. Basit yargılama usulü ile 5 yılda 986 bin 739 dosyada karar verildi. 2020 yılında 75 bin 746, 2021 yılında 235 bin 178, 2022 yılında 234 bin 316, 2023 yılında 201 bin 574, 2024 yılında 227 bin 181, 2025 yılının başından bugüne kadar 12 bin 744 dosya karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda dezavantajlı durumda olan sağır ve dilsizler de artık seri muhakeme ve basit yargılama usullerinden faydalanabiliyor. (ANKARA)

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SOKAK HAYVANLARINI İHMAL EDENE SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda görevini ihmal edenler hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanacağını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özetle şunları kaydetti: “Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Görevini ihmal edenlere gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.” (AA)