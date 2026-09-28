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1 milyarlık yasa dışı bahis vurgununa operasyon: 5 şüpheli cezaevinde

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#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Tutuklama
1 milyarlık yasa dışı bahis vurgununa operasyon: 5 şüpheli cezaevinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 10:53

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden 1 milyar 70 milyon liralık işlem yaptığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde 14 şüpheli şahsın banka hesaplarının, yasa dışı bahis sitelerinde toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 TL tutarındaki para nakline aracılık ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 4’ünün daha önce tutuklandığı belirlendi.

1 milyarlık yasa dışı bahis vurgununa operasyon: 5 şüpheli cezaevinde

Niğde, İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelinin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Tutuklama

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