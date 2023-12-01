1 milyar TL istemişti... Rekor tazminata karşı dava

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Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat’ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Birol Akpınar, yurtdışı gezisi dönüşü sevgilisine atacağı mesajı yanlışlıkla eşine attı. Bunun üzerine Melek Akpınar da eşine ‘zina’ nedeniyle boşanma davası açtı. Melek Akpınar dilekçesinde, 500 milyon lira maddi, 500 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyar lira tazminat ile aylık 850 bin liralık nafaka talep etti. Kuruçeşme’deki aile konutunun kendisine tahsis edilmesini isteyen Melek Akpınar, eşi adına kayıtlı şirket hisseleri, gayrimenkuller, araçlar ve banka hesaplarına tedbir koyulmasını istedi.

‘10 YILDIR SICAK YUVAYA HASRETİM’

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tek kusurlu tarafın eşi Melek Akpınar olduğunu iddia eden işinsanı Birol Akpınar ise 500 bin liralık karşı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Melek Akpınar, İstanbul’daki lüks yaşantısını tercih ederek 25 yıllık eşi Birol Akpınar’ı Ankara’da yalnızlığa terk etti. Birol Akpınar’ın avukatı dilekçesinde, müvekkilinin yaklaşık 10 yıldır sıcak bir yuvaya hasret olduğunu belirtti.