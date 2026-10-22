Soruşturmada yeni gelişme: Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Ömer D.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.