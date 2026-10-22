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Soruşturmada yeni gelişme: Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı

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#Emir Sarıgül#Para Aklama#Yolsuzluk
Soruşturmada yeni gelişme: Mustafa Sarıgülün koruması gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 11:45

İstanbul’da ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D.’nin aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Ömer D.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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#Emir Sarıgül#Para Aklama#Yolsuzluk

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