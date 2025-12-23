×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

1 milyar 200 milyon TL'lik devre mülk dolandırıcılığı: 9 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Devre Mülk#Gayrimenkul Dolandırıcılığı#Tutuklama
1 milyar 200 milyon TLlik devre mülk dolandırıcılığı: 9 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 12:37

Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova’nın Armutlu ilçesindeki aynı taşınmazı ‘devre mülk’ adı altında çok sayıda kişiye satıp, 1 milyar 200 milyon TL dolandıran 22 şüpheliden 13’ü yakalandı. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken, diğer 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Yalova’nın Armutlu ilçesindeki aynı taşınmazın, ‘devre mülk’ adı altında çok sayıda kişiye satışının yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özellikle emekli ve yaşlı kişilerin hedef alındığı, mağdurların telefon bankacılığı üzerinden kredi çekmeye yönlendirildiği ve şüphelilerin bu tutarları kurdukları paravan şirketlerin hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Kullanılmayan devre mülkler için aidat talep edildiği, ödeme yapmayanlar hakkında ise icra takibi başlatılarak, bu yöntemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira haksız kazanç sağlandığı, mağdurlar arasında yabancı uyruklu yatırımcıların da bulunduğu belirlendi. 

1 milyar 200 milyon TLlik devre mülk dolandırıcılığı: 9 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ 

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen, aralarında 8 kadının da olduğu, H.B., M.A., A.R.O., E.C.A., Y.B., Ç.E., B.Y., G.N., O.Ş., O.T., T.T., M.E., Z.Y., C.T., A.A., Ş.K., B.U., M.A., H.S., M.Y., Y.Ç., D.E.’ye yönelik operasyon düzenlendi. Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalova, İstanbul ve Kars’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 13’ü yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, cep telefonları, SIM kartlar ve çok sayıda sahte devre mülk sözleşmesi ele geçirildi. 

Gözden KaçmasınYılın kelimesi halk oylaması ile belirlenecek: İşte oylamadaki 5 kelimeYılın kelimesi halk oylaması ile belirlenecek: İşte oylamadaki 5 kelimeHaberi görüntüle

1 milyar 200 milyon TLlik devre mülk dolandırıcılığı: 9 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 9’u Gemlik Sulh Ceza Hakimliği tarafından, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

1 milyar 200 milyon TLlik devre mülk dolandırıcılığı: 9 kişi tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devre Mülk#Gayrimenkul Dolandırıcılığı#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!