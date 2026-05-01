1 Mayıs'ta Taksim'de yollar kapandı! Turistler valizleriyle yürüdü

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında aldığı kararla Taksim Meydanı ve Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı servisine binmek isteyen turistler, yağmur altında valizleriyle duraklara yürümek zorunda kaldı. Bazıları da taksilere binerek gitti.

Caddeye çıkan tüm sokakların girişleri demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri belirlenen kontrol noktalarda bekleyişini sürdürüyor. TOMA'ların hazır bekletildiği Taksim ve çevresinde bazı toplu taşıma noktalarında da kısıtlamalar devam ediyor.