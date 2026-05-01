1 Mayıs'ta Taksim'de yollar kapandı! Turistler valizleriyle yürüdü

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 10:30

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve Taksim'e çıkan yollar sabahın erken saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kapanan yollar nedeniyle Taksim ve çevresindeki otellerde kalan turistler valizleriyle yürümek zorunda kaldı.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında aldığı kararla Taksim Meydanı ve Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı servisine binmek isteyen turistler, yağmur altında valizleriyle duraklara yürümek zorunda kaldı. Bazıları da taksilere binerek gitti.

Caddeye çıkan tüm sokakların girişleri demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri belirlenen kontrol noktalarda bekleyişini sürdürüyor. TOMA'ların hazır bekletildiği Taksim ve çevresinde bazı toplu taşıma noktalarında da kısıtlamalar devam ediyor.

#Taksim#1 Mayıs#Turist

