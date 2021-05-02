1 Mayıs’ta işçilerle iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. İşçilerle iftarı açan, hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. 1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma Günü olarak kendilerinin ilan ettiğini hatırlatan Erdoğan, “Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır” dedi.

DAYANIŞMAMIZIN İSPATIDIR

1 Mayıs’ta yapılan yasadışı gösterileri eleştiren Erdoğan, “Maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin adeta bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Tüm işçi kardeşlerimin emek bayramı kutlu olsun” diye konuştu. Erdoğan dün ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

SULTANBEYLİ’YE SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tuzla’da işçilerle yaptığı iftardan dönerken Sultanbeyli’de Mahruze Keleş isimli vatandaşın evine misafir oldu. Keleş, 2019 yerel seçim döneminde semt pazarında karşılaştığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” sözleriyle tanınıyor. Erdoğan ziyaret sonrasında bir süre sokakta yürüyerek, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Mahzure Keleş’i geçtiğimiz ay da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ziyaret etmişti.

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