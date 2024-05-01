Belediye başkanı işçilerle birlikte çöp topladı, görenler şaşkına döndü

Haberin Devamı

Giresun Belediye Başkanı Başkan Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı günü sabahın erken saatlerinde temizlik işleri şantiyesinde işçilerle kahvaltı yaptıktan sonra, araç üzerine çıkarak işçilerle birlikte mesai yaptı.

Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri topladı. Sabahın erken saatlerinde Başkan Köse’yi temizlik aracının arkasında gören vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medyasında paylaştı.

Haberin Devamı

Başkan Fuat Köse, temizlik işlerinde görev yapanların en onurlu görevlerden birisini ifa ettiğini belirterek, çalışanlarla birlikte olmanın ve onların günlük zorluklarını yaşamanın önemli olduğunu söyledi.

Köse, yerel yönetimin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, temizlik işçileriyle gerçekleştirdiği çalışmadan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.