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Belediye başkanı işçilerle birlikte çöp topladı, görenler şaşkına döndü

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#Fuat Köse#1 Mayıs#Giresun Belediyesi
Belediye başkanı işçilerle birlikte çöp topladı, görenler şaşkına döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 15:18

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, iş elbiselerini giyerek belediye bünyesindeki temizlik işleri ekipleriyle birlikte çöp topladı. Başkan Köse, temizlik işlerinde görev yapanların en onurlu görevlerden birini ifa ettiğini belirtti.

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Giresun Belediye Başkanı Başkan Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı günü sabahın erken saatlerinde temizlik işleri şantiyesinde işçilerle kahvaltı yaptıktan sonra, araç üzerine çıkarak işçilerle birlikte mesai yaptı.

Belediye başkanı işçilerle birlikte çöp topladı, görenler şaşkına döndü

Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri topladı. Sabahın erken saatlerinde Başkan Köse’yi temizlik aracının arkasında gören vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medyasında paylaştı.

Belediye başkanı işçilerle birlikte çöp topladı, görenler şaşkına döndü

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Başkan Fuat Köse, temizlik işlerinde görev yapanların en onurlu görevlerden birisini ifa ettiğini belirterek, çalışanlarla birlikte olmanın ve onların günlük zorluklarını yaşamanın önemli olduğunu söyledi.

Belediye başkanı işçilerle birlikte çöp topladı, görenler şaşkına döndü

Köse, yerel yönetimin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, temizlik işçileriyle gerçekleştirdiği çalışmadan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Belediye başkanı işçilerle birlikte çöp topladı, görenler şaşkına döndü

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#Fuat Köse#1 Mayıs#Giresun Belediyesi

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