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1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı: 12 adrese eş zamanlı operasyon

#Operasyon#1 Mayıs#Mersin

Mersin polisi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması ile TKP/K terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 adreste arama yaptı. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, şahısların 1 Mayıs’ta eylem yapacağı belirlendi. Ayrıca bir evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıyı hazırlayan Ö.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin 1 Mayıs'ta eylem yapıp, Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması ile TKP/K terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. 1 Mayıs öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen şahısları tek tek tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı: 12 adrese eş zamanlı operasyon

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği şafak operasyonunda 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Koç başlarıyla kapılar kırılarak evlere girilirken, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesindeki aramalarda patlayıcı madde ele geçirildi.

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1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı: 12 adrese eş zamanlı operasyon

Patlayıcının bulunmasının ardından polisler evin bulunduğu sokağı güvenlik amacıyla boşaltırken, uzman ekiplerin incelemesinin ardından patlayıcı bulunduğu yerden alınarak götürüldü.

Gözaltına alınan şahıslar ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

BOMBAYI PATLATIP, YUNANİSTAN'A KAÇACAKMIŞ

Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, PKK-KCK gençlik yapılanmasından 6, TKP/K açık alan yapılanmasından 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, bir adreste el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcıyı hazırlayan Ö.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin 1 Mayıs'ta eylem yapıp, Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

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#Operasyon#1 Mayıs#Mersin

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