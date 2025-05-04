1 Mayıs’a 7 tutuklama

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Kent genelinde 1 Mayıs’ta gerçekleşen eylemler kapsamında, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla toplam 418 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 347’si ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında olan, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunan 71 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

‘SOL ÖRGÜTLERLE İLTİSAKLILAR’

Savcılık ifadelerinin ardından 18 şüpheli tutuklama, 53 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 64 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Şüphelilerin, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, X sosyal medya platformunda, “1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı” başlığıyla Taksim Meydanı’na yasadışı gösteri yürüyüşü için çağrı yaptıkları iddia ediliyor.