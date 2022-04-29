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1 Mayıs ve bayramı kana bulayacaklardı! Terör örgütlerine şok operasyon

#Gaziantep#PKK#Operasyon

Gaziantep'te, Pençe- Kilit Operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ve Ramazan Bayramında sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKK, DEAŞ ve FETÖ mensubu 8 şüpheliden 5i tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ ve MLKP'nın 1 Mayıs ile Ramazan Bayramını provoke etmeyi hedeflediği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda terör örgütlerinin Pençe- Kilit operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ile Ramazan Bayramında Gaziantep'te sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin belirlenmesi için Gaziantep, Mersin ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

1 Mayıs ve bayramı kana bulayacaklardı Terör örgütlerine şok operasyon


Yapılan baskınlarda; PKK terör örgütü mensubu A.A., İ.E., C.K., A.E. ve M.S.D. yakalandı. Operasyonlarda ayrıca DEAŞ terör örgütü mensubu M.D.İ., FETÖ mensubu F.A. ve E.D. gözaltına alındı. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu belirlenen MLKP terör örgütü mensubu F.Ç. hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

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Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden PKK terör örgütü mensubu İ.E. ve A.E., FETÖ terör örgütü mensubu F.A. ve E.D. ile DEAŞ terör örgütü mensubu M.D.İ. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Gaziantep#PKK#Operasyon

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