1 Mayıs manzaraları

İSTANBUL’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda kutlandı. 1 Mayıs’ın simgesi haline gelen ve valilik tarafından gösteri yapılması yasaklanan Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ile mitinglerin yapıldığı Kadıköy ve Kartal’da geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafiğe kapatılan alanlarda yaya olarak devam etti. Turistler ise ellerinde valizleriyle gitmek istedikleri yerlere yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

İSTANBUL, 35 BİN KAMERAYLA İZLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce alınan önlemler kent genelinde 35 bin kamerayla takip edildi.

Saat 08.00’dan itibaren sırasıyla DİSK, HAK-İŞ, Hür İş Konfederasyonu, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Devlet Memurları Konfederasyonu, HAK-SEN, SAHİM-SEN, Bağımsız Kamu Sendikaları ve Nakliyat İş Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıp, açıklama yaptı. Sendikalar, 1977’deki 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedenlerin anısına Taksim’de bulunan Kazancı Yokuşu’na da karanfil bıraktılar.

SENDİKALAR KADIKÖY’DE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Anadolu yakasındaki adreslerinden biri bu yıl da Kadıköy Rıhtım Meydanı oldu. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını gerçekleştirdiği Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda, kutlamalar öncesinde bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kadıköy Rıhtım Meydanı’ndaki kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekili Meral Danış Beştaş, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı. Özgür Özel, Tuncer Bakırhan ve Nuri Aslan sahneye çıkıp mitinge katılanları selamladı.

BEŞİKTAŞ’TA İZİN VERİLMEDİ

Beşiktaş’ta, Çırağan Caddesi ile Barbaros Bulvarı tedbirler kapsamında kısmen trafiğe kapatıldı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerinin de arasında bulunduğu bir grup, ellerinde parti flamaları ile “1 Mayıs engellenemez” sloganı atarak Taksim’e yürümek istedi. Gruba polis tarafından müdahale edildi. Yapılan müdahale sonunda bazı eylemciler gözaltına alındı. Şişli, Mecidiyeköy Meydanı ve ara sokakları bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

ERKAN BAŞ’A BİBER GAZI

Mecidiyeköy’de toplanıp Taksim’e yürümek isteyenlere TOMA ile su sıkıldı. Direnme devam edince polis biber gazı ile grubu dağıtmaya çalıştı. Olay sırasında grup arasında bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş’ın da biber gazından etkilendiği ve zor anlar yaşadığı görüldü. Müdahalenin ardından gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

ANKARA’DA BAYRAM HAVASI

BAŞKENTTE 1 Mayıs kutlamaları bayram havasında geçti. Kadın örgütleri ile öğrencilerin destek verdiği yaklaşık 30 bin kişi, yağışa rağmen Atatürk Kültür Merkezi önünden Anadolu Meydanı’na (Tandoğan) yürüdü.

Polisin oluşturduğu kontrol noktalarında üst aramasından geçen gruplar, Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanmaya başladı. Gruplar, daha sonra sloganlar atıp, açtıkları pankartlarla kutlamaların yapıldığı Anadolu Meydanı’na (Tandoğan) yürüyüşe geçti. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Her yer Taksim her yer direniş”, ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı. Bazı gruplar Filistin bayrağı taşıyıp, “Filistin’e özgürlük” pankartları açtı. Bu yıl ilk kez 1 Mayıs’ta İran bayrakları da taşındı.

KADINLAR YOĞUNLUKTA

Başta DİSK, KESK olmak üzere birçok sendika ve sivil toplum örgütünün katıldığı kutlamalara, üniversite öğrencileri ile kadın dernekleri de destek verdi. Yakın zamanda Ankara’da eylem yapan bazı madenciler de kutlamaya katılırken, “kömür karası değil, alın teri” pankartı açtı. Gazetecileri temsil eden meslek örgütleri de 1 Mayıs’a katılarak, “Gazetecilik suç değildir” pankartı arkasında yürüdü. Siyasi partiler, taraftar dernekleri ile farklı sivil toplum örgütleri ile öğrenci grupları da 1 Mayıs’a katıldı. Yürüyüşün ardından meydanda toplanan kalabalık halay çekti.

575 GÖZALTI

İstanbul’daki gösterilerde 575 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ÖZEL: SENEYE TAKSİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy’deki kutlamada basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede özetle şunları söyledi: “Hepinizin 1 Mayıs Emek Bayramınızı kutluyoruz. Türkiye işçi sınıfını Kadıköy Meydanı’nda selamlıyoruz. Bugün son kez Kadıköy’de 1 Mayıs kutladığımızı umuyoruz.

YASAK OLMAMASI GEREKİYOR

Seneye kanlı 1 Mayıs’ın 50’nci yıldönümü ve artık Taksim’in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz ki gelecek sene 1 Mayıs’ta, Türkiye’de iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50’nci yılında mutlaka Taksim’de olmak gerekiyor. Bu talebi değil, bu kararlılığı bugünden ifade etmek isterim. Gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs’ta, kanlı 1 Mayıs’ın 50’nci yıldönümünde Taksim’de olacağız. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi, 2010 yılında hem 1 Mayıs’ın hepimizin istediği şekilde resmi tatil yapılmasıyla övünüyordu hem de ‘Taksim artık yasak değil’ diyordu. Taksim’e 2 yıl sabredebildiler, 2 yıl sonra yasakladılar. 1 Mayıs’ı emekçilere zehir etmeye devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi ve Taksim’i bir yasak alanı olarak tutuyor. İktidarımızda 1 Mayıs’lar gerçekten bayram gibi kutlanacak. En başta emekçiler 1 Mayıs’ı bayram görecekleri maaşlara sahip olacaklar, örgütlenmenin önündeki bütün engeller kalkmış olacak.”

HAK-İŞ BURSA’DA KUTLADI

HAK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bu yıl Bursa’da geniş bir katılımla kutladı. Birçok ilden bir araya gelen işçiler, olumsuz hava koşullarına rağmen Gökdere Meydanı’nı doldurarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, özetle şunları söyledi:

“1 Mayıs’ı bir güne sığdırmak isteyenlere pabuç bırakmayacağız. 1 Mayıs’ı daha uzun, daha kapsamlı, anlamına uygun şekilde etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz. 1 Mayıs tam 140 yaşında. Sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel, iş güvencesinin olmamasıdır.

GERÇEK İŞ GÜVENCESİ

Gerçek anlamda bir iş güvencesi istiyoruz. Bugünkü iş güvencesi bizi tatmin etmiyor. Hükümetimiz ne yazık ki asgari ücret tespit komisyonu konusunda adım atmadı. İşverenlerle hükümet asgari ücreti belirledi. Türkiye’ye bu yakışmıyor. Bu bizim asgari ücretimiz olamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sayın Bakanımız, asgari ücret tespit komisyonunu beraber oluşturalım. Yeni bir yapı kuralım. Asgari ücret gerçek asgari ücret olarak belirlensin. Kayıtlı işletmelerimize karşı büyük bir haksızlık olan kayıtlı sistemin dışında kalan milyonlarca kayıt dışı istihdamdaki emekçi kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. İş kazalarında hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin büyük bir bölümü kayıtlı sistemin dışında ne yazık ki. 125 bin ev işçisini sendikalarımıza üye yaptık. Bunları devam ettireceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.”

DERVİŞOĞLU EDİRNE’DE

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ’in düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Edirne’ye gitti. Saraçlar Caddesi’ndeki programın ardından Edirne Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından karşılandı.

Dervişoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Gencan’ın kendilerini her zaman büyük bir misafirperverlikle karşıladığını söyledi. Gencan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dervişoğlu’nu 3-5 Temmuz’da düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti. Daha sonra Dervişoğlu, Gencan’ın eşliğinde, belediye binasında yer alan Atatürk Odası’nı ziyaret etti.

Selimiye Camisi’nde cuma namazını kılan Dervişoğlu, kentten ayrıldı. Dervişoğlu’na, ziyaretinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hakan Şahin eşlik etti. (AA)



