1 Mayıs göstericilerine 888 bin TL ceza
İstanbul’da 1 Mayıs günü gözaltına alınan 256 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 888 bin 64 lira para cezası kesildi.
Emniyete götürülenlerin her birine koronavirüs yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 469’ar lira para cezası kesildi ve HES kodları kontrol edildi. İki kişinin koronavirüs izolasyonunda olduğu ortaya çıktı. 247’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden biri savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Mahkeme 8 kişi için de adli kontrol kararı verdi.
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