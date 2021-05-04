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Eyüp SERBEST / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

1 Mayıs göstericilerine 888 bin TL ceza

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
1 Mayıs göstericilerine 888 bin TL ceza

İstanbul’da 1 Mayıs günü gözaltına alınan 256 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 888 bin 64 lira para cezası kesildi.

Emniyete götürülenlerin her birine koronavirüs yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 469’ar lira para cezası kesildi ve HES kodları kontrol edildi. İki kişinin koronavirüs izolasyonunda olduğu ortaya çıktı. 247’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden biri savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Mahkeme 8 kişi için de adli kontrol kararı verdi.

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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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