1 Mayıs göstericilerine 888 bin TL ceza

Emniyete götürülenlerin her birine koronavirüs yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 469’ar lira para cezası kesildi ve HES kodları kontrol edildi. İki kişinin koronavirüs izolasyonunda olduğu ortaya çıktı. 247’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden biri savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Mahkeme 8 kişi için de adli kontrol kararı verdi.

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