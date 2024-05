1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor... Yurttan 1 Mayıs manzaraları

Haberin Devamı

MANİSA

Manisa'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Manisa'da Emek Demokrasi ve Barış Platformu tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Sultan Camii önünde başlayan yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Yürüyüş sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Konuşmaların ardından etkinlikler son buldu.

Öte yandan katılımcılar meydanda kutlama yaparken, belediyelerin temizlik görevlileri ise kutlama alanının çevresinde temizlik çalışması yaptı. Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)

BOLU

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi üzerinde toplanan aralarında siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcilerinin bulunduğu grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ellerinde pankartlarla, sloganlar eşliğinde yürüdü. Çocuklar da ailelerinin yanında ellerinde bayraklarla yürüyüşe eşlik etti. İzzet Baysal Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, Kent Meydanı'nda son buldu. Polis noktasından üzerleri aranarak meydana alınan grup, müzikler ve davul eşliğinde şarkılar söyleyip halaylar çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladılar. Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)

ORDU

Ordu’da siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve çeşitli sendikalardan yaklaşık 2 bin kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Ceren Özdemir Meydanı’ndan yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Döviz ve bayraklarla slogan atarak meydana gelen grup, polis noktasında aranarak alana giriş yaptı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde düzenlenen programda, ‘Yaşasın 1 Mayıs’ sloganları atıldı.

Tertip komitesinin konuşmalarından sonra kutlamalar, müzik eşliğinde devam etti. Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)

ÇANAKKALE

Çanakkale'de Tertip Komitesi'nce düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 12.00'de başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından 'Hoş geldiniz' anonsuyla karşılandı. Katılımcılar tarafından 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar atıldı. Kutlamalara Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de katıldı. Etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)



TOKAT

Tokat'ta siyasi partiler, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı kutlamada, döviz ve pankartlar açılıp, sloganlar atıldı. Kutlamada konuşan Tokat Sağlık Emekçiler Sendikası Başkanı Derya Kaya Bayçu, “Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona dayandı. Çalışma çağında olan her dört kişiden biri işsiz. Her üç kadından biri işsiz. Her üç çalışandan biri kayıt dışı çalıştırılıyor. Bu ülkede her beş çocuktan biri daha hayatının ilk baharında işçi olarak çalışıyor. Çalışma yaşamı güvencesiz onlarca istihdam türü ile parça parça ediliyor. Geçtiğimiz genel seçim öncesi söz vermelerine rağmen kaldırılmayan mülakat sistemi ile torpilin kapısı sonuna kadar açılıyor, liyakat yok sayılıyor. Her gün ortalama beş canımız işçi cinayetleri ile aramızdan koparılıyor. Maliyet gerekçesi ile alınmayan önlemler ve yapılmayan denetimler nedeni ile ülkemizin işçi cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü olma tablosu değişmiyor" dedi. Konuşmaların ardından müzik eşliğinde kutlama devam etti. Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

ÇORUM

Çorum'da 1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katıldı. Gazi Caddesi’nde başlayan yürüyüş, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla Hürriyet Meydanı'na kadar devam etti. 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesi'ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.