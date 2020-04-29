1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İftar ve sahurda fırına gidilecek mi?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelge kapsamında sokağa çıkma yasağında fırınların çalışıp çalışmayacağı gündeme geldi. Peki, iftar ve sahurda fırınlar açık mı? Cuma günü sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İşte, ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı. Bu kapsamda yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

1.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.

01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ayrıca Ramazanla ilgili daha önce yayınlanan genelgede de fırınların çalışma saatleriyle ilgili bilgiler verilmişti. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.