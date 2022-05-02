1 Mayıs coşkusu

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PANDEMİ nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının İstanbul’daki adresi bu yıl yine Maltepe’deki miting alanı oldu. İstanbul Valiliği Taksim’de kutlama yapılmasına izin vermedi ancak sendikaların belirli sayıda üyeyle Taksim’e çıkmasına izin verildi. Taksim Meydanı ve çevresi bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı. Sabah erken saatlerden itibaren DİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, SİMA-SEN, KAMU-İŞ gibi sendikaların temsilcileri ayrı ayrı Taksim Meydanı’na gelerek 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı.

MALTEPE’DE BAYRAM HAVASI

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Maltepe Miting Alanı’nda ise bayram havası vardı. Öğle saatlerinde kortej eşliğinde yürüyüşe geçen işçiler, üzerileri arandıktan sonra miting alanına alındı. Halaylar çekilip, türküler söylenen 1 Mayıs programında Bandista grubu ve Ruhi Su Dostlar Korosu sahne aldı. Ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bir konuşma yaptı.

164 GÖZALTI

İSTANBUL’da polis ekipleri Barbaros Bulvarı, Şişhane, Tarlabaşı ve Şişli de önlem aldı. Taksim’e yürümek isteyenlere müdahale edildi. 164 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

10 BİN DİJİTAL GÖZ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) bağlı 10 binin üzerinde kamerayla 1 Mayıs etkinlikleri ve olayları canlı olarak takip etti. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da sisteme bağlı kameralardan gelen görüntüleri izleyerek, ekiplere talimat verdi. Ek olarak, merkeze bağlı mobil kameralar, yaka kameraları ve dronlardan da canlı görüntüler alındı. Görüntüler KGYS komuta merkezi ile Maltepe Meydan ve Taksim’deki mobil komuta kamyonlarında anlık değerlendirildi.

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BAŞKENTTE YÜRÜYÜŞ

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tandoğan Meydanı’nda kutlandı. Miting için Ankara’da işçiler, emekçiler, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler, Atatürk Kültür Merkezi’ne yakın noktada toplandı. Burada oluşturulan kortej Tandoğan Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Polis mitinge gelenleri tek tek arayarak alana aldı. Yürüyüşte çocuk işçiliğine, pahalılığa, kadın cinayetlerine karşı pankartlar taşındı, sloganlar atıldı. Başkent 1 Mayıs Komitesi’nce yapılan açıklamada, 10 Ekim katliamından sonraki en kitlesel 1 Mayıs kutlaması yapıldığına dikkat çekildi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)