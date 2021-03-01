1 Mart'a kadar devam edeceği açıklanmıştı! 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek

Alınan bilgiye göre, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda girenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması sürdürülecek.

Yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği vurgulanan "PCR testi ibraz zorunluluğu" uygulamasına geçen yıl 30 Aralık tarihinde başlanmış ve 1 Mart tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.

UYGULAMANIN KAPSAMI

Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme zorunluluğu var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.

KAPIKULE'DE DE EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Avrupa'dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule'de de Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor.

Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı yürütülmesi için çaba gösteriyor.

Burada pasaport işlemi yanında ibraz işlemi de aynı anda gerçekleşmiş oluyor.