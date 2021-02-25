1 Mart için büyük hazırlık! Madde madde tüm detaylar

Nuran Çakmakçı, Hürriyet Bizimle’de 1 Mart olarak duyurulan yüz yüze eğitime başlama hazırlığına ilişkin gelişmeleri paylaştı.



Kademeli - seyreltilmiş sınıflar, haftada 2 gün eğitim, 15 kişilik sınıflar ve çapraz oturma düzeni gibi detayları anlatan Çakmakçı okullardaki hazırlıklara dair son bilgileri anlattı.



Okula gidememenin öğrenciler için çok büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Nuran Çakmakçı telafi eğitimi planlarına dair dikkat çeken ayrıntıları aktardı.



8. ve 12. sınıfların sınavlarıyla ilgili önemli hazırlığı değerlendiren Nuran Çakmakçı ‘müfredat sınırlandırılabilir’ ifadelerini kullandı.



Üniversitelerin açılmasıyla ilgili YÖK’ün anket yaptığını belirten Çakmakçı anket sonuçlarının Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağını belirtti.



Özel okullardaki ücret tartışmasını da değerlendiren Nuran Çakmakçı hangi ödemelerin velilere geri verilebileceğini anlattı.