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1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralamıştı... Motosikletli saldırgan yakalandı

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#İzmir#Çağatay Arpaz#Silah
1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralamıştı... Motosikletli saldırgan yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 14:28

İzmir’in Buca ilçesinde tabancayla hafif ticari araçtaki Çağatay Arpaz’ı öldüren, yanındaki kardeşi ve arkadaşını da yaralayan motosikletli saldırgan Ö.M. (26), Seferihisar’da saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 232’nci Sokak'ta meydana geldi. İçinde Çağatay Arpaz, kardeşi A.A. (22) ve arkadaşı E.M.'nin (25) bulunduğu 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre kendilerini takip eden motosikletteki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi A.A. ile arkadaşı E.G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 150’ye yakın güvenlik kamerasında yaklaşık 600 saat görüntü izledi. Görüntülerden şüphelinin Ö.M. olduğunu tespit edildi. Ö.M.'nin olayın ardından üç farklı araç değiştirerek Seferihisar ilçesinin Ürkmez Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Bunun üzerine gece saatlerinde polis, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Ö.M. suç aleti tabancayla yakalanıp, gözaltına alındı.

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Ö.M.’nin Arpaz ve beraberindekilerle arkadaş olduğu, olayı da aralarındaki henüz belirlenemeyen bir anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralamıştı... Motosikletli saldırgan yakalandı

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#İzmir#Çağatay Arpaz#Silah

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