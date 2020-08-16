1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada 1 tutuklama

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında İzmir- Çeşme yolunda meydana geldi. Ramazan Kurt yönetimindeki 45 TV 766 plakalı kamyon, Kadir Beycioğlu yönetimindeki 35 KG 8049 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyere sıkışan otomobilin üstüne tuğla yüklü kamyonun kasası devrildi. Kazada otomobildeki Bora Beycioğlu yaşamını yitirdi, Kadir Beycioğlu, Hülya Çilem ve Öykü Beycioğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından otomobilde sıkışan Bora Beycioğlu’nun cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



TUTUKLANDI



Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ramazan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan kamyon sürücüsünün farklı suçlardan kaydı olduğu da öğrenildi.