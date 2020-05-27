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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

1 kişide koronavirüs çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı

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1 kişide koronavirüs çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
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ISPARTA merkezde koronavirüs testi pozitif çıkan 1 kişi karantinaya alınırken, oturduğu Vatan Mahallesi'nde filyasyon çalışması başlatıldı.

Kent merkezindeki Vatan Mahallesi'nde oturan kişi, koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine Isparta Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince testi pozitif çıkan kişinin oturduğu mahallede filyasyon çalışması başlatıldı.

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