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DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

1 kilometrelik pazar kuyruğu!

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1 kilometrelik pazar kuyruğu!
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Burdur'da, salı günleri kurulan halk pazarına girişte Corona Virüsü tedbirleri uygulandı. Ekipler, vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

Burdur'da, Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı Corona Virüsü tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi.

1 kilometrelik pazar kuyruğu

Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı. Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen zaman zaman vatandaşlar kuralları hiçe saydı.

1 kilometrelik pazar kuyruğu

Vatandaşlar, pazara girmek için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar bu duruma isyan etti. Ekipler, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

1 kilometrelik pazar kuyruğu

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