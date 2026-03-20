1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu! 'Geleneğimiz 60 yıldır devam ediyor'

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 12:13

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süren bayramlaşma geleneği, bu bayramda da bozulmadı. Mahalleli, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi’nde oturanlar, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.

"MAHALLE MEYDANINA KADAR SIRAMIZ OLUŞUYOR"

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, "Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Cerrah'ta camide namazımızı kıldıktan sonra cemaatle beraber kabristanlığımıza gidiyoruz. Burada dualarımızı yaptıktan sonra tek sıra halinde Cerrah Mahallesi sakinleriyle tek tek bayramlaşıp, mahalle meydanına kadar sıramız oluşuyor. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. İyi bayramlar" dedi.

