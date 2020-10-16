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Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

1 kilo esrarla yakalandı

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1 kilo esrarla yakalandı
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ANTALYA’nın Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durdurulan otobüste R.Y.’ye ait poşet içersinde, streçle sarılı 1 kilo esrar maddesi ele geçirdi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Y.’nin Mardin’den Antalya’ya otobüsle uyuşturucu madde getireceği duyumu üzerine, Güney Mahallesi D400 Karayolu’nda yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı. Jandarmanın önceden aldığı duyuma konu olan otobüs durduruldu. R.Y. adlı şüpheli otobüsten indirilerek narkotik köpeği eşliğinde üst ve eşya araması yapıldı. Jandarmanın aramasında R.Y.’nin poşetinin içersinde streç naylonla sarılı halde 1 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddesiyle yakalanan R.Y. gözaltına alındı.

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