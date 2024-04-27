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Balıkesir Gönen’de yazlık evinden 17 Haziran sabahı doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile yürüyüşe çıktıktan sonra ortadan kaybolan Korhan Berzeg’e (84) ait tek bir ize rastlanmamıştı. Tam 312 gün sonra, 23 Nisan’da Korhan Berzeg’in evinin 3.5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Ekipler, 4 kadavra köpeğiyle Berzeg’in evinin bulunduğu bölgede arama çalışmaları sürdürdü. Dün öğle saatlerinde 1 kemik parçası daha bulundu. Ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.