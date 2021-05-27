1 Haziran’dan sonra 50 yaşa aşı başlıyor

AŞILAMA HIZLANACAK

“Vatandaşlarımıza vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren kısıtlamalara ve tedbirlere gösterdikleri uyum için teşekkür ederim. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz. 1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.

EN HIZLI KAMPANYA

Çalışması ülkemizde tamamlanan aşı adaylarından biri olan inaktif aşıyı ülkemize getirmek üzere 100 milyon doz aşı için anlaşmayı yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon doz aşıyı da teslim alıp uyguladık. Aşı tedariğinin en sıkıntılı olduğu günlerde dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük.

Çok yakında önemli bir miktar daha aşı ülkemize ulaşmış olacak. Buradan Çin makamlarına gösterdikleri destek ve anlayış için teşekkür ediyorum.

5 MİLYON DOZ BIONTECH GELİYOR

İlk geliştirilen COVID-19 aşısı olan BioNTech aşısını da ülkemizde de yürütülen Faz-3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Gurur verici bir başarıya imza atan bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz. Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmeler ile birlikte daha önce 27 Aralık 2020’de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak.

270 MİLYON DOZ AŞI İMZALANDI

Bunlara ek olarak etkinliğini ve başarısını ispat etmiş bir aşı olan Sputnik V aşısını da temin için geliştirildiği günden beri devredeyiz. 50 milyon doz Sputnik V aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk. Ayrıca yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini de vermek isterim.”

ERDOĞAN: HAZİRAN’DA NORMALLEŞMEYE GEÇİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada “Haziran ayıyla birlikte yoğun aşılama kampanyasıyla normalleşmeye geçileceğini” duyurdu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara