1 Haziran 2020 On Numara sonuç sorgulama - MPİ 930. hafta On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oldu
'On Numara sonuçları' için heyecan pazartesi akşamı sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) düzenlenen 1 Haziran On Numara çekilişinde, ikramiye kazandıran numaralar MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklandı. Bu haftaki çekilişte, 10 bilen 3 kişi, 169 bin 379'ar lira ikramiye kazandı. On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından 930. hafta On Numara çekiliş sonuçlarına gözler çevrildi. İşte, 930. hafta On Numara canlı çekilişi sonuçları ve On Numara kupon sonuç sorgulama sayfası...
Her hafta pazartesi günleri düzenlenen On Numara çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen çekilişi sonrası, 1 Haziran On Numara sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 1 Haziran On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama sayfası.
On Numara oyununun 930. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 169 bin 379 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 146 kişi 2 bin 320 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 1869 kişi 181 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 978 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 350 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 280 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
1 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara'da 930. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 70 kişi 2 bin 678 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 999 kişi 188 lira 5'er kuruş, 7 bilen 10 bin 451 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 64 bin 750 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 105 bin 789 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Bayraklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
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