1 Haziran 2020 On Numara sonuç sorgulama - MPİ 930. hafta On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oldu

Her hafta pazartesi günleri düzenlenen On Numara çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen çekilişi sonrası, 1 Haziran On Numara sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 1 Haziran On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama sayfası.

On Numara oyununun 930. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 169 bin 379 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 146 kişi 2 bin 320 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 1869 kişi 181 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 978 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 350 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 280 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

1 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'da 930. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

ON NUMARA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 70 kişi 2 bin 678 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 999 kişi 188 lira 5'er kuruş, 7 bilen 10 bin 451 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 64 bin 750 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 105 bin 789 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Bayraklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.