1 haftalık stok yaptık

Diyalog ve Curiocity adlı araştırma şirketleri, 81 ilde 15 yaş ve üzeri 4 bin 140 kişiyle mobil anket yaptı. Araştırmanın sonucuna göre 3 kişiden 2’sinin evinde bulunan yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç malzemesi en fazla 1 hafta için yeterli.

2 AYLIK STOKLAYAN VAR

Halkın yüzde 14’ünün evdeki stoku 1-2 günlük, yüzde 16 da 3-4 gün yeterli olacağını söyledi. Evdeki ürünler ile 5-7 gün idare edebileceklerini söyleyenler ise yüzde 36. Toplamda yüzde 66’nın en fazla 1 haftalık stoku olduğu belirlendi.

Deneklerin yüzde 20’si ise iki haftalık stoku olduğunu belirtti. Yüzde 14’lük kesim de bir ay ya da daha uzun bir süreye hazırlıklı olduklarını açıkladı. Sosyo-ekonomik sınıflar arasında evde stokun yeterli olduğu süre açısından anlamlı farklılıklar ortaya çıktı. Geliri düşük sosyo-ekonomik sınıfın yüzde 26’sı 1-2 günlük tedariki olduğunu belirtirken, gelir düzeyi en yüksek kesimde 15 günden daha uzun süreye hazırlıklı olma oranı yüzde 40’ı buluyor.

ERKEKLER EVDE DURAMIYOR

Araştırma, erkeklerin daha fazla dışarı çıktığını da gösterdi. Son 1 haftada 3 kişiden 1’i en az bir kez evden dışarı çıktığını belirtti. Erkeklerin haftada ortalama 7 kez, yani hemen her gün kadınların ise ortalama 3 kez evden çıktıkları görüldü. Yüzde 61’le en çok market, eczane alışverişi için evden çıkıldığı belirtiliyor. Alışveriş için dışarı çıkma oranı kadınlarda yüzde 73’e ulaşıyor.

GENÇLER DE ‘EVDE KALALIM’ DİYOR

Halkın yüzde 90’ı, farklı boyutlarda da olsa salgının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağının gerekli olduğuna inanıyor. Deneklerin yüzde 66’sı ülkenin tamamında sokağa çıkılmamasını isterken, yüzde 14’ü büyük ölçekte bölgesel kısıtlamanın uygun olacağını düşünüyor. Kendi şehrinde sokağa çıkma yasağı olmasını isteyenler yüzde 5, bölgesel yasağın küçük ölçekte olmasını isteyenler ise yüzde 4 düzeyinde. Ülkenin tamamında sokağa çıkma yasağı isteyenler kadınlarda yüzde 70’e, 15-34 yaş aralığında yüzde 72’ye çıkıyor.

EVE DÖNÜŞ

Dün ülke genelinde çok sayıdaki vatandaşın yurtlardaki karantinaları sona erdi. Çeşitli ülkelerden gelip 14 günlük izolasyonlarını tamamlayanlar evlerine uğurlandı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gemiyle gelip 2 yurda yerleştirilen 473 kişinin, 14 gün sonunda ‘COVID-19’ testleri negatif çıktığı için evlerine gönderilmesine karar verildi. Karantinası bitenler, 36 otobüsle memleketlerine gönderildi. (Muammer ŞEN / DHA)