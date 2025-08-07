×
Gündem Haberleri

1 haftadır yaşam mücadelesi veriyordu: Aleyna'dan acı haber

Tekirdağ'da denizde arkadaşı Samet İstanbul (14) boğulan, kendisi de baygın halde kurtarılan Aleyna Yıldız (14), tedavi gördüğü hastanede, olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Olay, 30 Temmuz’da Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkisinde meydana geldi. Aleyna Yıldız, Samet İstanbul ve O.A., serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde O.A. kendi imkanıyla kıyıya çıkarken, İstanbul ve Yıldız bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren Aleyna Yıldız'ı denizden baygın halde çıkardı. Kıyıda sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yıldız, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aramaların ikinci gününde ise Samet İstanbul'un cansız bedenine ulaşıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çerkezköy Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Aleyna Yıldız, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çerkezköy Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencimiz Aleyna Yıldız vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Yıldız, Çerkezköy Kızılpınar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

