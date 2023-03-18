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1 haftadır kayıptı! Öldürüp cansız bedenini Fırat Nehri’ne atmışlar

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#Gaziantep#Kayıp#Cinayet
1 haftadır kayıptı Öldürüp cansız bedenini Fırat Nehri’ne atmışlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 13:56

Gaziantep’te kendisinden bir haftadır haber alınmayan Ömer Yılmaz’ın (22) başından tabancayla vurulup, cesedinin Fırat Nehri’ne atıldığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep’te yaşayan ve turistlik bölgelerde garson olarak çalışan Ömer Yılmaz, 11 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, Yılmaz için kayıp başvurusunda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Yılmaz'ın son zamanlarda görüştüğü kişilerle irtibat kurarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, soruşturma kapsamında İslim Y. ve Ali T.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Ömer Yılmaz’ın tabancayla başından vurulup, cesedinin Fırat Nehri’ne atıldığı belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla Ömer Yılmaz’ın cansız bedeni, gece saatlerinde nehirden çıkarıldı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ömer Yılmaz’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilirken, 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Gaziantep#Kayıp#Cinayet

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