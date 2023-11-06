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1 hafta önce kaza geçirmişti... Acı haber geldi

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#Antalya#Trafik Kazası#Antalya Adli Tıp Kurumu
1 hafta önce kaza geçirmişti... Acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 12:49

Antalya’nın Serik ilçesinde 1 hafta önce meydana trafik kazasında ağrı yaralanan Baki Candan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, geçen 29 Ekim Pazar günü Serik ilçesi Gebiz Kavşağı’nda meydana geldi. Gece saatlerinde Aksu ilçesindeki işinden Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi’ndeki evine otomobiliyle dönen Baki Candan (33) kavşağa geldiğinde yolun karşısına geçmek isterken, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, Candan ağır şekilde yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Candan’ı tedavi için özel bir hastaneye götürdü.

Candan, dün akşam saatlerinde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Candan’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Morga gelen Candan’ın yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenaze Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde toprağa verilecek.

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Öte yandan Candan’ın 2 çocuk babası olduğu ve sera yapımı işlerinde çalıştığı öğrenildi.

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#Antalya#Trafik Kazası#Antalya Adli Tıp Kurumu

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