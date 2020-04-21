1 hafta dikkatsizlik, salgın sürecini 3-4 hafta uzatıyor

ÇİN’DE ÇOK KATI UYGULANDI

“Çin’de 100 gün geride kaldı. Sosyal izolasyon gerçekten çok katı şekilde uygulandı. Devletin söylediklerine insanlar uydu. Tabii ki, Çin geçmişte SARS ve MERS salgınları nedeniyle bu işin vehametini biliyordu ancak vatandaşların kurallara uyarak devlete katkı sağlaması çok önemli. İnsanlar her hafta bilim insanlarından ‘Önümüzde 3-4 hafta sonrası önemli’ sözleri duymaktan şikâyet ediyorlar. Ama bilim insanları haklı. Çünkü sosyal izolasyona uymazsanız, virüsle mücadele süresi sürekli uzayacaktır. Dikkat edilmeyen her bir hafta COVID-19’la mücadeleyi, bitiş veya kontrol atına alınma süresini 3-4 hafta, belki daha uzun süre öteliyor. Bu nedenle vatandaşlarımız, devletin ve bilim insanlarının devamlı tekrarladığı sosyal izolasyona, maske kullanımına, elleri yıkamaya, dezenfektana gerçekten özen ve önem göstermeliler. Aksi durumda sürekli ‘3-4 hafta sonrası’ lafını duyarız.

ZORUNLU DEĞİLSE ÇIKMAYIN

Türkiye gerçekten çok iyi şeyler yapıyor. Çin’de bu virüsün görüldüğünün açıklandığı günün hemen ertesinde Türkiye gereken önlemleri almaya başladı. Birçok Batılı ülke bunu ciddiye almazken, devletimiz hemen öncelikli önlemleri almak için seferber oldu.

Ücretsiz maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı, solunum cihazları üretimine hız verilmesi gibi. Bunlar çok ciddi şeyler. Bu nedenle devletin yaptıklarına bireyler olarak bizim de katkı sağlamamız gerekir. Çok da bir şey istenmiyor. İstenen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, evde kalın. Hepimizin saygı duyduğu sağlık çalışanlarına yardımcı olmak istiyorsak kurallara uyup evde kalmamız gerekiyor.”

AİLENİN TADINI ÇIKARIN

Anlıyorum insanlar uzun süre evde kalmaktan sıkılıyorlar ama başka çare yok. Evde ailenizle birlikte kalmanın tadını çıkarın, kıymetini bilin. Biz burada tüm büyükelçilik çalışanları olarak ailelerimizi Türkiye’ye gönderdik. Burada ben ve tüm mesai arkadaşlarım ailelerimizden yoksun görevimizin başındayız. Aile ile birlikte olmanın güzelliğini yaşayın. Ayrıca virüsle mücadelede moral çok önemli. Hiç bir zaman moralinizi bozmayın. Aile ile birlikte olmak moralinizi daha da arttıracaktır.