1 günde 3 kadın cinayeti

Haberin Devamı

ANKARA Yenimahalle’de müstakil evde dün öğle saatlerinde, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Kayınpeder Kudret Arslan (63), gelini Başak’ı oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kudret Arslan ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı.

Kudret Arslan ilk ifadesinde, geliniyle oğlunu aldattığı için konuşmak için bir araya geldiklerini, bu sırada kendisine hâkim olamayıp cinayeti işlediğini söyledi.

Haberin Devamı

2 kadın katili Muharrem Türkan

SOKAK ORTASINDA DEHŞET

Afyonkarahisar’da ise Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde dün 11.00 sıralarında, Muharrem Türkan (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Kübra Türkan (26) ile kayınvalidesi Elvida Karadeniz (62) ve baldızı Ayşegül Çankaya’yı (31) tabancayla ateş ederek, bacanağı Ramazan Çankaya’yı (34) ise tabancanın kabzasıyla başına vurarak yaraladıktan sonra kaçtı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kadının da durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralıları, olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Ancak, Kübra Türkan ve annesi Elvida Karadeniz tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ayşegül Çankaya ve Ramazan Çankaya’nın tedavilerinin sürdüğü, Ayşegül Çankaya’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muharrem Türkan ise gözaltına alındı. Muharrem Türkan’ın polis merkezindeki işlemlerinin tamamlandığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü belirtildi.