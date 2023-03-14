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1 gün evli kalıp boşandılar... Aileler mahkeme sonrası birbirine girdi

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#Ankara#Boşanma Davası#Kavga
1 gün evli kalıp boşandılar... Aileler mahkeme sonrası birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 16:46

Ankara'da, evlendikten sonra 1 gün aynı evde yaşayıp, ayrılan Zeynep A. ve Onur A.'nın boşanma davası duruşmasının ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde, Ankara Adliyesi ek binası önünde meydana geldi. Bir süre önce evlenen Zeynep A. ve Onur A., 1 gün aynı evde yaşadıktan sonra ayrılıp, boşanma kararı aldı. Ankara Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının 2'nci duruşmasının ardından iki taraf arasında tartışma çıktı.

1 gün evli kalıp boşandılar... Aileler mahkeme sonrası birbirine girdi

Adliye önündeki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Onur A., eşi Zeynep A.'nın annesi S.Y.'yi yumrukla darbederken, babası Yılmaz A. da babaanne Zeynep Y.'nin üzerine otomobil sürdü. Zeynep A.'nın kardeşi Yiğit Y. ise Yılmaz A.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Yılmaz A. ve S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yiğit Y. ile kavgaya karışan diğer kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Ankara#Boşanma Davası#Kavga

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